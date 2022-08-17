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Кержаков прокомментировал информацию, что он является кандидатом на пост тренера «Торпедо»

Кержаков прокомментировал информацию, что он является кандидатом на пост тренера «Торпедо»
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Бывший тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков отреагировал на информацию о возможном назначении на пост наставника московского «Торпедо».

«Торпедо»? Со мной никто не связывался, кроме журналистов», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что пост главного тренера «Торпедо» в ближайшее время покинет Александр Бородюк.

Напомним, контракт Александра Кержакова с нижегородским клубом истёк 1 июня. «Нижний Новгород» под руководством легендарного игрока «Зенита» в минувшем сезоне сумел избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб в первом сезоне в РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее контракт с Кержаковым было решено не продлевать, а новым главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.

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