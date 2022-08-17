«Надо схватиться зубами и не вылететь». Сын Стрельцова обратился к игрокам «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, обратился к игрокам «Торпедо».
«Команда молодая, создавали с азов. Сейчас ей очень трудно играть. Главная задача «Торпедо» в этом сезоне — задержаться в РПЛ. Был ряд неудачных матчей: среди них ничья с «Крыльями», где должны были выигрывать, «Химкам» сгорели. Моментов много не забиваем. Надо реализовывать! Соперник потом сломается.
Скоро пойдут сложные команды: «Зенит», ЦСКА, «Спартак». Самое главное, чтобы ребята не сломались психологически. Иначе потом опять упадут и опять вылетать?
Они играют, показывают хороший футбол. Немножко не хватает уровня. В этом году надо чуть-чуть схватиться зубами и не вылететь. Желаю ребятам психологически не сломаться. Нужно выходить на каждую игру, будто за первое место бьёмся», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.
- 17 августа 2022
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