«Чемпионат» набирает стажёров. Выполни тестовое задание и стань нашим автором!

Спортивная журналистика — твоя мечта, но ты не знаешь, с чего начать? Вот он, лучший шанс – «Чемпионат» набирает стажёров с шансом получить в дальнейшем работу и остаться в нашем коллективе.

Что для этого нужно?

Совсем немного — небольшое тестовое задание, итоги которого позволят нам отобрать десятку счастливчиков. Нам неважен твой возраст и наличие журналистского образования: главное — желание и умение писать о спорте.

Расскажи о себе — в вольной форме, письменно, сжато. Любимые виды спорта.

Придумай три идеи для статей, которые могли бы быть опубликованы на «Чемпионате». Коротко распиши эти идеи (три-четыре предложения) и придумай заголовок (до 90 знаков).

Реализуй одну из идей в виде текста. Не нужно расписывать полноценный лонгрид — хватит статьи на 2,5-3 тысячи символов.

Собери готовые задания в гугл-документах, не забудь открыть доступ для чтения.

До 31 августа (включительно) присылай ссылку на v.kukaleva@rambler-co.ru и верь, что окажешься в топ-10.

Удачи!