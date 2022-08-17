«Чемпионат» набирает стажёров. Выполни тестовое задание и стань нашим автором!
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Спортивная журналистика — твоя мечта, но ты не знаешь, с чего начать? Вот он, лучший шанс – «Чемпионат» набирает стажёров с шансом получить в дальнейшем работу и остаться в нашем коллективе.
Что для этого нужно?
Совсем немного — небольшое тестовое задание, итоги которого позволят нам отобрать десятку счастливчиков. Нам неважен твой возраст и наличие журналистского образования: главное — желание и умение писать о спорте.
- Расскажи о себе — в вольной форме, письменно, сжато. Любимые виды спорта.
- Придумай три идеи для статей, которые могли бы быть опубликованы на «Чемпионате». Коротко распиши эти идеи (три-четыре предложения) и придумай заголовок (до 90 знаков).
- Реализуй одну из идей в виде текста. Не нужно расписывать полноценный лонгрид — хватит статьи на 2,5-3 тысячи символов.
- Собери готовые задания в гугл-документах, не забудь открыть доступ для чтения.
- До 31 августа (включительно) присылай ссылку на v.kukaleva@rambler-co.ru и верь, что окажешься в топ-10.
Удачи!
- 17 августа 2022
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