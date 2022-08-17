«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Боруссии» М Яна Зоммера

«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на свои источники.



По сведениям инсайдера, «красные дьяволы» рассматривают 33-летнего швейцарского голкипера в качестве резервного вратаря команды. При этом Зоммер является лишь одним из трёх кандидатов на эту позицию. Также у футболиста имеется предложение нового контракта от «Боруссии» до лета 2025 года. Кроме «МЮ», на игрока нацелились и другие клубы английской Премьер-лиги.



В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Ян Зоммер провёл 33 матча, в которых пропустил 60 мячей. Также на счету футболиста одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца в € 5 млн.

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