«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Боруссии» М Яна Зоммера

«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, ссылаясь на свои источники.
По сведениям инсайдера, «красные дьяволы» рассматривают 33-летнего швейцарского голкипера в качестве резервного вратаря команды. При этом Зоммер является лишь одним из трёх кандидатов на эту позицию. Также у футболиста имеется предложение нового контракта от «Боруссии» до лета 2025 года. Кроме «МЮ», на игрока нацелились и другие клубы английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Ян Зоммер провёл 33 матча, в которых пропустил 60 мячей. Также на счету футболиста одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает швейцарца в € 5 млн.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»
- 17 августа 2022
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:06
-
13:59
-
13:46
-
13:34
-
13:31
-
13:21
-
12:56
-
12:50
-
12:48
-
12:47
-
12:45
-
12:41
-
12:24
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:51
-
11:35
-
11:33
-
11:24
-
11:06
-
11:03
-
11:00
-
10:34