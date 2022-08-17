Спаллетти: многого ждём от Кварацхелии в «Наполи», потому что он заменил чемпиона

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отметил высокие ожидания от игры вингера Хвичи Кварацхелии, а также признался, что надеялся сохранить нападающего Лоренцо Инсинье в итальянской команде.



«Хвича обожает 77-й номер, он сразу захотел взять его себе. Мы многого ждём от Кварацхелии, потому что он пришёл на смену чемпиону, решившему получить дополнительный опыт и пойти по новому пути после многих лет в итальянском футболе. Мы всегда должны считаться с волей и желаниями наших футболистов. Но я до конца надеялся, что Инсинье останется с нами», — приводит слова Спаллетти журналист Альфредо Педулла на своём сайте со ссылкой на DAZN.

Напомним, ранее Инсинье перешёл из «Наполи» в «Торонто», который выступает в МЛС.

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