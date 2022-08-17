Акинфеев — о турнире в его честь: хочу, чтобы в нём играло как можно больше детей

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в преддверии детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдёт 22 и 23 августа в Бронницах.



«Хотим сделать особенный турнир. Это наше детище. Хочу, чтобы он проходил долгие годы, чтобы там играло как можно больше детей. Хочется, чтобы футбол развивался. Мы будем делать для этого всё. Моя жизнь состоит из футбола.



В экономике ситуация тяжёлая, но если развиваться не будешь, то всё затянется на многие годы, так что футболисты должны развиваться.



Гостем турнира буду я, потому что в прошлом году не смог попасть на турнир своего же имени. Мы рады всем», — передает слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Кубок Игоря Акинфеева впервые проводился в 2018 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. С тех пор турнир организовывался каждый год, за исключением 2020 года, который был пропущен из-за ковидных ограничений.