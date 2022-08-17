2DROTS — «Чертаново»: во сколько матч Кубка России, где смотреть

Сегодня, 17 августа, в матче 1/256 финала Кубка России сезона-2022/2023 любительский клуб 2DROTS сыграет с «Чертаново». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 2DROTS — «Чертаново». В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Матч».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Вертковым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Михалев (Москва) и Вадим Матвеев (Голицыно).
Ранее в первом раунде Кубка России выступил другой любительский клуб — «Амкал». Команда из Медиалиги сыграла с красногорским клубом «Зоркий» и одержала победу в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). В следующем туре Кубка России «Амкал» встретится с «Тверью».
- 17 августа 2022
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