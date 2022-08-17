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Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен после поражения в Кубке России от «Амкала»

Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен после поражения в Кубке России от «Амкала»
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Главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин уволен со своей должности. Об этом сообщает футболист «Амкала» Иван Бреднев (под псевдонимом Млечный) на своём личном канале в социальных сетях.

Причиной увольнения послужило поражение «Зоркого» от «Амкала» в матче 1/256 финала Кубка России, в котором команда Ивана Бреднева выиграла в серии послематчевых пенальти.

«Очень жалко главного тренера, который отработал в «Зорком» всего шесть матчей. Мужик он отличный. Тренировал меня, когда я попадал в какие-то молодёжки в детстве. Он классный! Все, кто с ним работал, говорят, что это прекрасный человек» — сказал Млечный на своём канале.

В следующем раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Тверью». Это будет матч стадии 1/128 финала турнира.

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