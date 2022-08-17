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Экс-агент Макарова отказался возглавить футбольную академию Поволжья

Экс-агент Макарова отказался возглавить футбольную академию Поволжья
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Гендиректор «Мурома» Павел Нестеров отказался возглавить одну из СШОР Поволжья. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нестеров только пришёл на новое место и хочет продолжить работу в «Муроме», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Павел Нестеров представлял интересы полузащитника Дениса Макарова в момент перехода футболиста в казанский «Рубин» в январе 2020 года. До этого Денис играл за «Нефтехимик» и «Оренбург». В данный момент Макаров представляет московское «Динамо».

Футбольный клуб «Муром» выступает во Второй лиге, группе 2.2. Команда набрала 10 очков по итогам шести туров и занимает третье место в турнирной таблице. Их опережают «Текстильщик» и «Торпедо-2».

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