Экс-агент Макарова отказался возглавить футбольную академию Поволжья
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Гендиректор «Мурома» Павел Нестеров отказался возглавить одну из СШОР Поволжья. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Нестеров только пришёл на новое место и хочет продолжить работу в «Муроме», — добавил источник «Чемпионата».
Напомним, Павел Нестеров представлял интересы полузащитника Дениса Макарова в момент перехода футболиста в казанский «Рубин» в январе 2020 года. До этого Денис играл за «Нефтехимик» и «Оренбург». В данный момент Макаров представляет московское «Динамо».
Футбольный клуб «Муром» выступает во Второй лиге, группе 2.2. Команда набрала 10 очков по итогам шести туров и занимает третье место в турнирной таблице. Их опережают «Текстильщик» и «Торпедо-2».
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