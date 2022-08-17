Сергей Юран не стал комментировать информацию о возможном назначении в «Торпедо»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о возможном назначении на схожую должность в «Торпедо».
«Я возглавлю «Торпедо»? Пока не могу прокомментировать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера «Торпедо». Сергей Юран освободил должность в «Химках» 9 августа.
Напомним, московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — московский «Спартак», набравший 13 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
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