Сергей Юран не стал комментировать информацию о возможном назначении в «Торпедо»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о возможном назначении на схожую должность в «Торпедо».



«Я возглавлю «Торпедо»? Пока не могу прокомментировать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера «Торпедо». Сергей Юран освободил должность в «Химках» 9 августа.



Напомним, московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — московский «Спартак», набравший 13 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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