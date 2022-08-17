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Черевченко прокомментировал информацию, что претендует на пост главного тренера «Торпедо»

Черевченко прокомментировал информацию, что претендует на пост главного тренера «Торпедо»
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном назначении на пост наставника «Торпедо».

«Я могу возглавить «Торпедо»? Слухи. Я не понимаю, о чём вы говорите. Обращались ли ко мне из «Торпедо»? Нет. Да и предпосылок к этому нет», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Бородюк в скором времени покинет пост главного тренера «Торпедо».

Напомним, московское «Торпедо» в пяти матчах набрало одно очко и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — московский «Спартак», набравший 13 очков. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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