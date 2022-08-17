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Баженов высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»

Баженов высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции так или иначе поможет. Думаю, что он бы навязал конкуренцию Соболеву и вообще бы помог. Николсон — хороший форвард, ничего плохого не могу сказать про него. Если это произойдёт, то это будет потеря. Мозес травмирован, Шамар может уйти… Мне бы хотелось думать, что слова агента Николсона – какая-то эмоциональная реакция. Хотя такие вещи на эмоциях не говорят. Особенно агенты. Если он так сказал, значит, есть почва для этого», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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