Кечинов: Соболев набрал форму и выглядит предпочтительнее, но Николсон нужен «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Если Шамар с агентами так решат, что мы можем сделать в этой ситуации? Безусловно, Шамар нужен команде. Пусть сейчас он не выходит в стартовом составе, так как Соболев набрал оптимальную форму и выглядит предпочтительнее. В любом случае Шамар нужен «Спартаку». Сезон долгий. Случаются травмы и дисквалификации. Если всё-таки Шамар уйдёт, останется только принять это. Придётся поломать голову, если это случится», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

За «Спартак» Николсон успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

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