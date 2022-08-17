Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Твенте» в плей-офф Лиги конференций

Российский форвард Александр Кокорин не попал в заявку итальянской «Фиорентины» на первый матч с нидерландским «Твенте» в рамках плей-офф Лиги конференций.
Ранее сообщалось, что 31-летний нападающий также не будет включён в заявку «фиалок» на сезон в Серии А. Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.
Первый матч «Фиорентины» и «Твенте» состоится в четверг, 18 августа, во Флоренции. Ответная игра запланирована на 25 августа, встреча пройдёт в Энсхеде. В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Твенте» переиграл сербский клуб «Чукарички».
- 17 августа 2022
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