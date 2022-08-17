Не пропускаешь ни одного тура РПЛ? Участвуй в «Чемпионат Brainboy»!

Набирает ход третий сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»: очередная игра состоится 29 августа в 20:00 в Hard Rock Cafe. Если ты точно знаешь, кого косплеил Дарвин Нуньес и что «Торпедо» – это не сорт дыни, то срочно собирай команду и регистрируйся.

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Получи возможность попасть в Суперфинал и стать одним из знатоков футбола. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!