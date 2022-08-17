В «Зорком» опровергли слухи об отставке главного тренера Лопатина после матча с «Амкалом»

Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды из Красногорска Дениса Лопатина после поражения в игре с «Амкалом» в Кубке России.

«То, что написал игрок «Амкала», не соответствует действительности. Мы провели беседу с Денисом Лопатиным, сегодня команда провела тренировку. На данный момент решения по отставке не принято.



Нужно сделать определённые выводы после игры. Впереди два матча: в чемпионате Московской области и матч с «Ленинградцем» в Петербурге. Слова, что Дениса Лопатина уволили из «Зоркого»… Такого решения не принято! Это говорят блогеры, которые где-то собирают слухи, что-то услышали. Они этим и живут», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.