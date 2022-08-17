Гендир «Зоркого»: «Амкал» победил заслуженно. Удар по самолюбию профессионального футбола

Генеральный директор «Зоркого» Алексей Алексеев прокомментировал результат матча команды из Красногорска с любительским клубом «Амкал» в 1/256 Фонбет Кубка России по футболу. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, победу в серии пенальти одержал «Амкал».
«У «Зоркого» была задача пройти дальше в следующий этап Кубка России. Конечно, это большой удар по самолюбию всего клуба, самолюбию всего профессионального футбола. Отдаём себе отчёт, что «Амкал» победил заслуженно. Я как генеральный директор это признаю. Желаю ребятам из «Амкала» только удачи в дальнейшем. Для себя мы сделаем выводы, чтобы в будущем подтверждать свой профессиональный статус и идти только вперёд», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 17 августа 2022
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