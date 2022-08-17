Капелло: Семак смог бы добиться большого успеха в европейском гранде
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможные перспективы работы нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака.
«Мог бы Семак возглавить «Ювентус» в будущем? Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде», — цитирует Капелло «РБ Спорт».
Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. До этого Семак работал в «Уфе».
Ранее Капелло сказал, что экс-форвард петербургского клуба Александр Кокорин — нереализованный талант.
Обзор 5-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #14:
Комментарии
- 17 августа 2022
-
18:40
-
18:29
-
18:25
-
18:19
-
18:06
-
17:51
-
17:46
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:32
-
14:27
-
14:06
Партнерский контент