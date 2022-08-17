Капелло: Семак смог бы добиться большого успеха в европейском гранде

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил возможные перспективы работы нынешнего наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Мог бы Семак возглавить «Ювентус» в будущем? Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста санкт-петербургский клуб четыре раза становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. До этого Семак работал в «Уфе».

Ранее Капелло сказал, что экс-форвард петербургского клуба Александр Кокорин — нереализованный талант.

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