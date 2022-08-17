Агент Тюкавина: Костя уверен в себе. Тему ухода из «Динамо» мы даже не поднимаем

Алексей Сафонов, агент 20-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал неудачный старт игрока в новом сезоне.
«Всё нормально, Костя работает. Есть тренер, который определяет, кто играет. На предсезонке Тюкавин был лучшим бомбардиром, а игровое время — это дело тренера. Не будет же Костя подходить к Йокановичу и спрашивать: «Почему?» Он уверен в себе и просто ждёт своего шанса. Понятное дело, что приятнее постоянно играть, но у Тюкавина есть контракт, и Костя его выполняет. Он не нарушает режим, тренируется. А тему ухода мы даже не поднимаем. Сезон только начался, посмотрим», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В нынешнем сезоне РПЛ за четыре тура Тюкавин провёл на поле 95 минут, результативными действиями не отметился.
- 17 августа 2022
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