Любительский клуб «СтавАгроСоюз» разгромил «Ессентуки» в 1/256 Кубка России

Любительский футбольный клуб из Ставрополя «СтавАгроСоюз» обыграл профессиональную команду «Ессентуки» в 1/256 финала Кубка России. Матч, состоявшийся на стадионе «Ессентуки-Арена», завершился победой гостей со счётом 3:0.



На 60-й минуте счёт открыл полузащитник Владимир Саверский. На 86-й минуте пенальти реализовал хавбек Владислав Каблахов, а третий гол команды из Ставрополя на 90-й минуте забил вышедший на замену в концовке матча защитник Владислав Рымарь. С 85-й минуты «Ессентуки» играли в меньшинстве — две жёлтые карточки за четыре минуты получил молдавский футболист Игорь Киперь.

Ранее в 1/128 финала Кубка России вышли любительские клубы «Амкал», представляющий Медиалигу, и «Темп» из Барнаула. Также в эти минуты идёт игра между чемпионом Медиалиги 2DROTS и «Чертаново».