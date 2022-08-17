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Любительский клуб «СтавАгроСоюз» разгромил «Ессентуки» в 1/256 Кубка России

Любительский клуб «СтавАгроСоюз» разгромил «Ессентуки» в 1/256 Кубка России
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Любительский футбольный клуб из Ставрополя «СтавАгроСоюз» обыграл профессиональную команду «Ессентуки» в 1/256 финала Кубка России. Матч, состоявшийся на стадионе «Ессентуки-Арена», завершился победой гостей со счётом 3:0.

На 60-й минуте счёт открыл полузащитник Владимир Саверский. На 86-й минуте пенальти реализовал хавбек Владислав Каблахов, а третий гол команды из Ставрополя на 90-й минуте забил вышедший на замену в концовке матча защитник Владислав Рымарь. С 85-й минуты «Ессентуки» играли в меньшинстве — две жёлтые карточки за четыре минуты получил молдавский футболист Игорь Киперь.

Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
17 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Ессентуки
Ессентуки
Окончен
0 : 3
СтавАгроСоюз
Ивановское (Ставропольский край)
0:1 Саверский – 60'   0:2 Каблахов – 86' (пен)   0:3 Рымарь – 90'
Удаления: Киперь – 85' / нет

Ранее в 1/128 финала Кубка России вышли любительские клубы «Амкал», представляющий Медиалигу, и «Темп» из Барнаула. Также в эти минуты идёт игра между чемпионом Медиалиги 2DROTS и «Чертаново».

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