Тимо Вернер: радость от игры в «Челси» под конец пребывания там начала пропадать
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Нападающий сборной Германии Тимо Вернер, вернувшийся этим летом в «РБ Лейпциг» из лондонского «Челси», рассказал о причинах ухода из английского клуба.
«Для меня радость от игры в футбол — на первом месте. Я был успешен в «Челси», но радость от игры под конец моего пребывания там начала пропадать, так как я перестал выходить на поле регулярно.
Думаю, система игры главного тренера не очень подходила мне. Поэтому мне было ясно, что нужен новый шаг. Сейчас я в таком возрасте, что хотелось бы играть как можно больше.
«Челси» — главный успех в моей карьере, он всегда будет особенным клубом для меня. Также я продолжу оставаться на связи со многими футболистами команды», — сказал Вернер в подкасте братьев Кроссов Einfach mal Luppen.
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