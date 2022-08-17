Защитник «Баварии» Ньянзу стал игроком «Севильи»

Защитник «Баварии» Танги Ньянзу перешёл в «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт заключён до лета 2027 года. Напомним, недавно андалусийский клуб покинули защитники Диего Карлос и Жюль Кунде.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн, включая бонусы. Также у «Баварии» будет право обратного выкупа защитника.

Ньянзу перешёл в «Баварию» свободным агентом из «ПСЖ» в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу. В Германии Ньянзу выиграл четыре трофея. Действующее соглашение футболиста с «Баварией» истекает в 2024 году.

Видеообзор. «Осасуна» — «Севилья». Испанская Примера – 2022/2023. 1-й тур:

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