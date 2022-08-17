Защитник «Баварии» Ньянзу стал игроком «Севильи»

Защитник «Баварии» Танги Ньянзу перешёл в «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Контракт заключён до лета 2027 года. Напомним, недавно андалусийский клуб покинули защитники Диего Карлос и Жюль Кунде.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн, включая бонусы. Также у «Баварии» будет право обратного выкупа защитника.
Ньянзу перешёл в «Баварию» свободным агентом из «ПСЖ» в июле 2020 года. В 28 матчах за мюнхенцев Танги забил гол и отдал результативную передачу. В Германии Ньянзу выиграл четыре трофея. Действующее соглашение футболиста с «Баварией» истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Осасуна» — «Севилья». Испанская Примера – 2022/2023. 1-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 17 августа 2022
-
19:52
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:24
-
19:14
-
18:54
-
18:50
-
18:40
-
18:29
-
18:25
-
18:19
-
18:06
-
17:51
-
17:46
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
17:08
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:24
-
16:21
-
16:19
-
16:15
-
16:11
-
16:04
-
16:00
-
15:50
-
15:45