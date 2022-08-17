2DROTS вышел вперёд в матче с «Чертаново» в Кубке России

Сегодня, 17 августа, проходит матч 1/256 финала Фонбет Кубка России между любительской командой 2DROTS и клубом «Чертаново». Встреча проходит на «Арене Химки».

Во втором тайме 2DROTS вышел вперёд. Гол забил нападающий команды из Медиалиги Сергей Кутузов.

Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. Главным тренером команды является чемпион СССР Дмитрий Кузнецов. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.



Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», в конце мая обыгравший в финале в столичном дерби «Динамо». Финал сезона-2022/2023 состоится 11 июня 2023 года.