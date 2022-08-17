2DROTS забил второй гол в ворота «Чертаново»

Сегодня, 17 августа, проходит матч 1/256 финала Фонбет Кубка России между любительской командой 2DROTS и клубом «Чертаново». К 60-й минуте клуб Медиалиги ведёт со счётом 2:0. Встреча проходит на «Арене Химки».

Счёт в матче открыл на 50-й минуте нападающий 2DROTS Сергей Кутузов. Через восемь минут второй мяч после навеса забил Валтер Скляр Эдамс.

Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак», в конце мая обыгравший в финале в столичном дерби «Динамо».