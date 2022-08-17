Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб Медиалиги 2DROTS разгромил «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России

Клуб Медиалиги 2DROTS разгромил «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России
Комментарии

Сегодня, 17 августа, состоялся матч в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России между любительской командой 2DROTS и «Чертаново». Встреча прошла на «Арене Химки». Победу со счётом 3:0 одержала команда из футбольной Медиалиги.

Счёт в матче открыл на 50-й минуте нападающий 2DROTS Сергей Кутузов. Через восемь минут второй мяч после навеса забил Валтер Скляр Эдамс. Затем игрок 2DROTS Владислав Коротаев получил повреждение и покинул поле на носилках на 68-й минуте. Третий гол на 81-й минуте забил нападающий команды Медиалиги Александр Степанов.

Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
17 августа 2022, среда. 18:30 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
3 : 0
Чертаново
Москва
1:0 Кутузов – 50'   2:0 Скляр Эдамс – 58'   3:0 Степанов – 81'

Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.

Кто сказал, что медиафутбол в Кубке России не нужен?! Победа «Амкала» — настоящая сказка Кто сказал, что медиафутбол в Кубке России не нужен?! Победа «Амкала» — настоящая сказка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022