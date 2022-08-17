Клуб Медиалиги 2DROTS разгромил «Чертаново» в 1/256 финала Кубка России

Сегодня, 17 августа, состоялся матч в рамках 1/256 финала Фонбет Кубка России между любительской командой 2DROTS и «Чертаново». Встреча прошла на «Арене Химки». Победу со счётом 3:0 одержала команда из футбольной Медиалиги.
Счёт в матче открыл на 50-й минуте нападающий 2DROTS Сергей Кутузов. Через восемь минут второй мяч после навеса забил Валтер Скляр Эдамс. Затем игрок 2DROTS Владислав Коротаев получил повреждение и покинул поле на носилках на 68-й минуте. Третий гол на 81-й минуте забил нападающий команды Медиалиги Александр Степанов.
Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.
- 17 августа 2022
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