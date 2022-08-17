Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах

Новоиспеченный защитник «Динамо» Милан Майсторович прокомментировал переход в московский клуб из «Войводины».

«У меня есть хорошая скорость, я хорош в верховой борьбе и неплохо читаю игру. В эти дни я сдавал медицинские анализы, всё было отлично. Я видел базу, она идеальна, условия супер. Славиша Йоканович был великим игроком, выступал за сборную Югославии, выигрывал чемпионат. Мы немного поговорили, он объяснил мне, как живётся в Москве и как устроена работа в клубе», — сказал защитник в интервью пресс-службе московского клуба.

Майсторович выступает за юношескую команду «Войводины». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока обороны в € 25 тыс. Полноценный переход произойдёт через полгода, так как, по правилам ФИФА, запрещены прямые трансферы несовершеннолетних футболистов между лигами. Именно поэтому Милан приедет в российский клуб чуть позже. 18 лет ему исполнится 21 февраля 2023 года.