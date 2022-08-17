Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах

Новичок «Динамо» Майсторович рассказал о своих сильных сторонах
Комментарии

Новоиспеченный защитник «Динамо» Милан Майсторович прокомментировал переход в московский клуб из «Войводины».

«У меня есть хорошая скорость, я хорош в верховой борьбе и неплохо читаю игру. В эти дни я сдавал медицинские анализы, всё было отлично. Я видел базу, она идеальна, условия супер. Славиша Йоканович был великим игроком, выступал за сборную Югославии, выигрывал чемпионат. Мы немного поговорили, он объяснил мне, как живётся в Москве и как устроена работа в клубе», — сказал защитник в интервью пресс-службе московского клуба.

Майсторович выступает за юношескую команду «Войводины». Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока обороны в € 25 тыс. Полноценный переход произойдёт через полгода, так как, по правилам ФИФА, запрещены прямые трансферы несовершеннолетних футболистов между лигами. Именно поэтому Милан приедет в российский клуб чуть позже. 18 лет ему исполнится 21 февраля 2023 года.

Новость по теме
Бувач — о новичке Майсторовиче: он один из лучших молодых защитников Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022