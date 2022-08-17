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Игрок «Чертаново» Грибакин: максимально стыдно, ничего не получалось. 2DROTS с победой

Игрок «Чертаново» Грибакин: максимально стыдно, ничего не получалось. 2DROTS с победой
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Защитник «Чертаново» Илья Грибакин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России по футболу с любительским клубом 2DROTS (0:3).

«Ничего не получалось, поэтому такой результат.

Настраивались, никакой недооценки не было. Не знаю, просто не сложилось вообще. Мы, наверное, показали одну из самых своих худших игр. У нас просто ничего не складывалось: ни переходы, ни удары, ни в обороне.

Максимально стыдно. Думаю, у всех футболистов бывают такие моменты, когда проигрываешь такие игры. Надо работать и тренироваться. 2DROTS с победой», — сказал Грибакин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Голами в этой встрече отметились Сергей Кутузов, Виктор Скляр Эдамс и Александр Степанов. Ранее «Амкал» обыграл в Кубке России «Зоркий» из Красногорска.

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