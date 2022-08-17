Колосков: пусть «Амкал» и 2DROTS хоть с ЦСКА и «Спартаком» играют — тем интереснее

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победы медийных команд «Амкала» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.

«Я не удивлён победам команд Медиалиги. Чем отличаются лучшие любительские команды от команд Второй лиги? Да ничем! Разве только статусом. Судя по тому, как ребята играют, они постоянно тренируются. Не стал бы называть это сенсацией.



В некоторых блогерских командах играют футболисты, которые имеют футбольное образование. Видно, что ребята учились играть в спортивных школах. Не с улицы же пришли! Мальчишки хорошо подготовлены и мотивированы. Давайте смотреть дальше, это только первый раунд. Пусть играют! Пусть «Амкал» и 2DROTS играют хоть с ЦСКА и «Спартаком». Тем интереснее будет», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Амкал» в серии пенальти вчера, 16 августа, обыграл красногорский «Зоркий» (1:1), а 2DROTS сегодня оказался сильнее «Чертаново» (3:0).