Игрок 2DROTS Крапивников: футбольный бог нас награждает. Надо выиграть Кубок

Нападающий 2DROTS Даниил Крапивников прокомментировал победу в матче с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).
«За долгое время сыграл со сложным соперником. Сегодня ребята провели идеальный матч: идеальные распасовки, всё как надо. Футбольный бог всё видит и нас награждает. Мы проходим дальше, где нас ждёт «Текстильщик». Чуть сильнее соперник, но мы подготовимся и хорошо сыграем, я уверен.
На «Амкал» сил полно! Я отыграл минут десять, но команда восстановится точно. Выйдем! У нас много игроков.
«Чертаново» не лучшая школа, скорее, серьёзная, поэтому мы у них выигрываем. Открывается вторая глава. Надо добавить сил и выиграть Кубок, ну хотя бы матча три зацепить», — сказал Крапивников в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 17 августа 2022
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