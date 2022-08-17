Игрок 2DROTS Крапивников: футбольный бог нас награждает. Надо выиграть Кубок

Нападающий 2DROTS Даниил Крапивников прокомментировал победу в матче с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).

«За долгое время сыграл со сложным соперником. Сегодня ребята провели идеальный матч: идеальные распасовки, всё как надо. Футбольный бог всё видит и нас награждает. Мы проходим дальше, где нас ждёт «Текстильщик». Чуть сильнее соперник, но мы подготовимся и хорошо сыграем, я уверен.



На «Амкал» сил полно! Я отыграл минут десять, но команда восстановится точно. Выйдем! У нас много игроков.



«Чертаново» не лучшая школа, скорее, серьёзная, поэтому мы у них выигрываем. Открывается вторая глава. Надо добавить сил и выиграть Кубок, ну хотя бы матча три зацепить», — сказал Крапивников в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.