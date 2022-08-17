Тренер 2DROTS Кузнецов: один из важнейших дней в карьере. Хочу выигрывать всё

Главный тренер команды футбольной Медиалиги 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу в матче с «Чертаново» в 1/256 финала Фонбет Кубка России (3:0).

«Для меня любая победа — кайф! Получаешь кайф, приятно выиграть. Когда побеждаешь, то получаешь удовольствие и какое-то удовлетворение, поэтому для меня нет разницы. Я хочу выигрывать всё!



Когда я играл — добивался триумфа, а сейчас, когда я тренер — работаю. Как для тренера, то сегодняшний день один из важных. Будем готовиться к «Текстильщику», к моему другу Игорю Владимировичу Колыванову — встретимся, поговорим», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, 2DROTS стал чемпионом первого сезона футбольной Медиалиги. В нынешнем розыгрыше Кубка России впервые участвуют любительские команды — «Амкал», «Темп» Барнаул и «СтавАгроСоюз» Ставрополь уже вышли в 1/256 финала турнира.