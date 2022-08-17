Пако Алькасер перешёл в клуб из ОАЭ

28-летний испанский форвард Пако Алькасер перешёл из «Вильярреала» в команду «Шарджа», представляющую Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Mundo Deportivo.
Срок действия контракта нападающего с новым клубом пока неизвестен. Алькасер не получал времени на поле в команде Унаи Эмери и в поисках нового клуба остановился на предложении из Эмиратов. Он провёл в «Вильярреале» последние два с половиной сезона, приняв участие в 76 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
В 2016 году нападающий перешёл из «Валенсии» в «Барселону». За сине-грантовых у Алькасера в общей сложности 50 матчей, 15 мячей и восемь голевых передач. В сезоне-2018/2019 Пако выступал в аренде в дортмундской «Боруссии», после чего «шмели» выкупили игрока у «Барселоны». За немецкую команду у Алькасера 47 игр, 26 голов и четыре результативные передачи. В «Вильярреал» из «Боруссии» он перешёл в январе 2020 года.
Игрок также выступал за сборную Испании — за национальную команду у него 19 матчей и 12 голов.
- 17 августа 2022
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