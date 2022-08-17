Кучаев: при Гончаренко «Урал» будет другим

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результаты жеребьёвки пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России. Москвичи выступят в группе D, с ними сыграют «Сочи», «Урал» и «Торпедо».
«Жребий для нас неплохой. Но в то же время нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами. В Кубке они всегда показывают хороший футбол, с ними непросто играть. Поэтому нашу группу я бы не недооценивал. Будем относиться к каждому матчу очень серьёзно.
Уверен, что при Гончаренко «Урал» будет другим, он внесёт свою лепту в их игру. Посмотрим, как они будут смотреться при нём.
С «Сочи» мы уже сыграли дважды. Уверен, нас ждёт непростая игра. Мы победили у них в чемпионате, поэтому на матч с нами они точно выйдут с двойным настроем.
Про «Торпедо» сложно что-то говорить, команда только осваивается в Премьер-Лиге, привыкает к скоростям, к новым требованиям. Думаю, автозаводцы будут прибавлять по ходу сезона. Поэтому нас ждут интересные матчи», — цитирует Кучаева пресс-служба красно-синих.
Розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа — первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финал пройдёт в июне 2023 года.
- 17 августа 2022
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