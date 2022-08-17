«Лечче» не стал арендовать игрока «Ростова» Норманна из-за проблем с заявкой
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Руководство итальянского клуба «Лечче» отказалось от аренды полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом сообщает пресс-служба итальянцев. Прекращение сделки связано с проблемами с регистрацией футболиста.
26-летний Норманн стал игроком российской команды в январе 2019 года. В 56 матчах Матиас забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Минувший сезон Норманн провёл на правах аренды в английском «Норвиче», но не сумел помочь команде избежать вылета из английской Премьер-лиги (АПЛ). Позднее англичане отказались выкупать трансфер футболиста.
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