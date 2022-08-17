«Эвертон» и «Бешикташ» договорились о трансфере Алли. Решение за игроком

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли в ближайшее время примет решение о своей дальнейшей карьере. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, боссы «ирисок» и турецкий «Бешикташ» договорились о переходе полузащитника. Окончательное решение остаётся за самим игроком. Турецкая сторона настаивает на том, чтобы закрыть сделку как можно скорее. Ранее сообщалось, что Деле готов согласиться на переход, если ему будет гарантировано игровое время.



Напомним, Алли стал игроком «Эвертона» в феврале текущего года. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года. Ранее Деле играл за «Тоттенхэм Хотспур». С 2015 по 2019 год Алли вызывался в национальную команду Англии.

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