Газинский рассказал о совместной работе с Гончаренко

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о совместной работе с Виктором Гончаренко. Хавбек и наставник пополнили екатеринбургский клуб в один день.

«У меня только тёплые воспоминания о Викторе Гончаренко. Нам не удалось поработать долго вместе. Но точно могу сказать, что он — квалифицированный тренер, который может многое дать команде как человек и как специалист. Ситуация, которая сейчас есть в турнирной таблице, никого не радует. И тренерский штаб, и футболисты будут исправлять ситуацию.

Не считаю, что в «Урал» пошёл на понижение. Играть в РПЛ всегда сложно, можно встретить высокий уровень сопротивления. С историей команды не знаком, никуда не углублялся. Семью планирую перевезти», — сказал Газинский в эфире клубного YouTube-канала.



32-летний Газинский защищал цвета «Краснодара» с лета 2013 года. Хавбек провёл за клуб 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 голевых передач.