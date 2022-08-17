«Маккаби» обыграл «Црвену Звезду» в отборе Лиги чемпионов, команды забили пять мячей

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 израильский «Маккаби» принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась победой хозяев — 3:2. На матче работала бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом Дель Серро Гранде.



На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Маккаби» Францди Пьерро. Через девять минут ответный гол с передачи Александара Катаи забил полузащитник «Црвены Звезды» Александар Пешич. На 39-й минуте после паса ганского нападающего Османа Букари хавбек Гелор Канга вывел гостей вперёд. На 51-й минуте форвард израильского клуба Пьерро сравнял счёт, а через 10 минут полузащитник Тьяронн Чери вывел «Маккаби» вперёд.

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Црвена Звезда» — «Маккаби» состоится 23 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.