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«Маккаби» обыграл «Црвену Звезду» в отборе Лиги чемпионов, команды забили пять мячей

«Маккаби» обыграл «Црвену Звезду» в отборе Лиги чемпионов, команды забили пять мячей
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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 израильский «Маккаби» принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча прошла на стадионе «Сэмми Офер» в Хайфе и завершилась победой хозяев — 3:2. На матче работала бригада арбитров во главе с испанцем Карлосом Дель Серро Гранде.

На 18-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Маккаби» Францди Пьерро. Через девять минут ответный гол с передачи Александара Катаи забил полузащитник «Црвены Звезды» Александар Пешич. На 39-й минуте после паса ганского нападающего Османа Букари хавбек Гелор Канга вывел гостей вперёд. На 51-й минуте форвард израильского клуба Пьерро сравнял счёт, а через 10 минут полузащитник Тьяронн Чери вывел «Маккаби» вперёд.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 1-й матч
17 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
3 : 2
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Пьерро – 18'   1:1 Пешич – 27'   1:2 Канга – 39'   2:2 Пьерро – 51'   3:2 Чери – 61'

Ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Црвена Звезда» — «Маккаби» состоится 23 августа на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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