Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» постарается сохранить Кейта, его контракт истекает следующим летом

«Ливерпуль» постарается сохранить Кейта, его контракт истекает следующим летом
Комментарии

Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен сохранить полузащитника сборной Гвинеи Наби Кейта, у которого остаётся год по действующему контракту, сообщает GOAL.

Ранее появилась информация, что 27-летний хавбек хотел бы покинуть Мерсисайд, так как получает в команде Юргена Клоппа мало игрового времени. Одним из главных претендентов на Кейта считается «РБ Лейпциг», из которого в 2018 году футболист и перешёл в стан красных.

Новый контракт пока ещё не был предложен гвинейцу, чего нельзя сказать о других игроках команды — Мохамед Салах, Харви Эллиотт и Джо Гомес подписали с «Ливерпулем» новые соглашения этим летом.

Всего за английский клуб Кейта провёл 117 матчей, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн.

Какой клуб АПЛ тратит на зарплаты больше всех? «Ливерпуль» даже не попал в топ-3! Какой клуб АПЛ тратит на зарплаты больше всех? «Ливерпуль» даже не попал в топ-3!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022