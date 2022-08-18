«Ливерпуль» постарается сохранить Кейта, его контракт истекает следующим летом

Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен сохранить полузащитника сборной Гвинеи Наби Кейта, у которого остаётся год по действующему контракту, сообщает GOAL.

Ранее появилась информация, что 27-летний хавбек хотел бы покинуть Мерсисайд, так как получает в команде Юргена Клоппа мало игрового времени. Одним из главных претендентов на Кейта считается «РБ Лейпциг», из которого в 2018 году футболист и перешёл в стан красных.

Новый контракт пока ещё не был предложен гвинейцу, чего нельзя сказать о других игроках команды — Мохамед Салах, Харви Эллиотт и Джо Гомес подписали с «Ливерпулем» новые соглашения этим летом.

Всего за английский клуб Кейта провёл 117 матчей, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 25 млн.