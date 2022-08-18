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Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа»

Дзюба выложил видео, на котором запечатлён стадион «Бешикташа»
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Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба в одной из своих социальных сетей выложил видео, на котором запечатлён домашний стадион турецкого «Бешикташа», который называется «Vodafone park».

Ранее спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение по переходу российскому форварду. Напомним, 33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом».

В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания действия соглашения с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.

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