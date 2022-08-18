Гиггз заявил, что был удалён с поля лишь один раз. Его обвиняют в нападении на девушек

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в качестве обвиняемого на судебной заседании показательно ответил на вопросы своего адвоката.

«Меня удаляли всего один раз в карьере — в матче с участием сборной Уэльса. Еженедельно меня оскорбляли болельщики — это неотъемлемая часть жизни футболиста», — цитирует игрока The Athletic.

При этом представитель стороны обвинения подчеркнул, что профессиональная деятельность никак не связана с личными характеристиками.

Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает. В данный момент он находится под условным залогом.

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