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Главный тренер «ЛА Гэлакси»: Рики Пуч — одно из лучших приобретений в истории МЛС

Главный тренер «ЛА Гэлакси»: Рики Пуч — одно из лучших приобретений в истории МЛС
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Испанский полузащитник Рики Пуч, перешедший из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси», был представлен в качестве игрока своего нового клуба.

«Это один из лучших трансферов в истории лиги. Это хорошо для нас, но прежде всего это большое признание МЛС», — сказал главный тренер «ЛА Гэлакси» Грег Ванни.

«Я поговорил с представителями клуба в Zoom, прежде чем приехать. Они передали мне то, что мне было нужно, — любовь и доверие. Мне потребовалось два дня, чтобы принять решение, и вот я уже здесь. Я принимаю новый вызов в своей жизни», — приводит слова Пуча Mundo Deportivo.

«ЛА Гэлакси» на данный момент занимает шестое место в Западной конференции МЛС, за команду выступает мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес. Действующим победителем турнира является клуб «Нью-Йорк Сити».

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