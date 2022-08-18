Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям на матче с «Челси»

В отношении корейского нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина во время лондонского дерби с «Челси» в рамках 2-го тура АПЛ проявлялся расизм. Об этом сообщает The Athletic.
Инцидент произошёл во втором тайме, когда Сон Хын Мин подавал угловой. В его адрес демонстрировались расистские жесты. Издание связалось с «Тоттенхэмом» и столичной полицией, чтобы получить комментарии и реакции. При этом «Челси», как сообщает The Athletic, знает об этом происшествии и уже проводит собственное расследование.
Матч «Челси» – «Тоттенхэм» состоялся 14 августа на лондонском «Стэмфорд Бридж». Команды не определили победителя – ничья 2:2. В составе хозяев забивали Калиду Кулибали и Рис Джеймс, у «шпор» голами отметились Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Гарри Кейн. Также в ходе матча произошла стычка главных тренеров команд – немца Томаса Тухеля и итальянца Антонио Конте.
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