Луческу высказался о поражении от «Бенфики» в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал исход первого матча с «Бенфикой» 0:2 в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Вице-чемпионы Украины уступили в Лодзи со счётом 0:2.



«Непростой матч для нас. У нас было несколько моментов, чтобы забить, но не реализовали их. Но сравнивать сегодняшних соперников, думаю, не имеет смысла. У «Бенфики» мультинациональная команда, с четырьмя-пятью бразильцами, двумя аргентинцами, испанцем, греком, португальцами высокого уровня, у нас же, как вы видели, на поле выходили игроки, которые совсем недавно ещё были в Академии, по 18-19 лет.



Думаю, если бы у нас сегодня в центре поля был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам бы очень пригодился. Но мы потеряли его после матча со «Штурмом»… Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже четыре матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают своё выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа.



Без важных для нас игроков мы допустили ошибки и пропустили гол. После этого доминировали на поле, имел три-четыре возможности, чтобы забить, но затем очередная ошибка привела ко второму пропущенному мячу. После этого уже было тяжело надеяться на победу, поскольку у «Бенфики» все игроки очень высокого уровня», – приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».