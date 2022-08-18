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«У нас нет Азербайджана». Тите ответил на слова Мбаппе о конкуренции в Южной Америке

«У нас нет Азербайджана». Тите ответил на слова Мбаппе о конкуренции в Южной Америке
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Главный тренер сборной Бразилии Тите заочно отреагировал на слова форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе, который ранее сказал, что уровень конкуренции в Южной Америке ниже, чем в Европе.

«Возможно, Мбаппе говорит о матчах Лиги наций или европейских товарищеских матчах, а не отборочных матчах чемпионата мира? При всём уважении, у нас нет в соперниках Азербайджана. В нашей квалификации не с кем сделать себе передышку. Только недавно я говорил о том, насколько сложно играть в Боливии, Уругвае… Конечно, у Мбаппе нет такого опыта, он не думал об этом. Все наши квалификационные игры очень сложны. И наш отборочный турнир имеет гораздо более высокую степень сложности, чем европейский», – приводит слова Тите ESPN.

Издание добавляет, что экс-нападающий сборной Уругвая Себастьян Абреу недавно также прокомментировал слова Мбаппе, сказав, что Килиану нужно «изучать Википедию, прежде чем говорить».

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