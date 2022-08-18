Нани: Роналду не ребёнок. У него нет времени ждать прогресса «МЮ» или следующего сезона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани, с 2022 года являющийся футболистом австралийского «Мельбурн Виктори», высказался о Криштиану Роналду.



«Мы играли вместе давно. В жизни могут меняться многие вещи, как реакции, так и отношение к разным ситуациям, но, судя по тому, что я вижу, Криштиану ведёт себя так же, как и раньше. Когда команда играет плохо или терпит поражение, он реагирует. Но Роналду уже не ребёнок. Он хорошо выступал во всех клубах, с разными игроками. Сейчас он в «МЮ», где тренер хочет построить сильную команду, что сделать непросто. И это не делается быстро. А у Криштиану нет времени ждать прогресса команды, её создания или следующего сезона. Он по-прежнему желает быть лучшим, забивать голы и находиться на вершине. Вот почему я считаю, что все его реакции нормальны», – приводит слова Нани издание Record.