Нани: Роналду не ребёнок. У него нет времени ждать прогресса «МЮ» или следующего сезона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани, с 2022 года являющийся футболистом австралийского «Мельбурн Виктори», высказался о Криштиану Роналду.
«Мы играли вместе давно. В жизни могут меняться многие вещи, как реакции, так и отношение к разным ситуациям, но, судя по тому, что я вижу, Криштиану ведёт себя так же, как и раньше. Когда команда играет плохо или терпит поражение, он реагирует. Но Роналду уже не ребёнок. Он хорошо выступал во всех клубах, с разными игроками. Сейчас он в «МЮ», где тренер хочет построить сильную команду, что сделать непросто. И это не делается быстро. А у Криштиану нет времени ждать прогресса команды, её создания или следующего сезона. Он по-прежнему желает быть лучшим, забивать голы и находиться на вершине. Вот почему я считаю, что все его реакции нормальны», – приводит слова Нани издание Record.
- 18 августа 2022
-
03:19
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:06
-
01:48
-
01:21
-
01:06
-
01:03
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:16
-
00:00
- 17 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:58
-
22:52
-
22:14
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:46
-
20:46
-
20:38
-
20:27