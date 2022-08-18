«Манчестер Юнайтед» интересовался Жоау Феликсом, но «Атлетико» не желает его продавать

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривали 22-летнего португальца в качестве возможного усиления, но мадридский клуб не готов даже вести переговоры, сообщает COPЕ.



По информации источника, в «Атлетико» опровергли все слухи о возможном трансфере, добавив, что португальский футболист является фактически краеугольным камнем нынешнего клубного проекта и точно останется в Мадриде.



Отметим, что ранее сам Жоау Феликс говорил, что сосредоточен на плодотворной работе в «Атлетико» и спокойно смотрит в будущее. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах испанской Примеры, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.