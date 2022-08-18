«Тихий ужас! Взрослые дамы, тёти, девочки». Зиньковский рассказал о занятиях танцами

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский вспомнил короткий период, когда по настоянию отца ему пришлось заниматься танцами.



«Это был тихий ужас! Я не помню, сколько мне было лет – 13 или 15. Сознательно ли занимался танцами? Нет! Это папа меня туда привёл. Говорит: вот, бразильцы, они очень пластичные с мячом, тоже танцоры, давай и ты тоже пойдёшь на танцы. Я говорю: нет, я не хочу на танцы, не умею. Но он настоял. Несколько недель туда ходил с таким нежеланием! Вообще не хотел там находиться. Мне было стрёмно: там взрослые дамочки, тёти, девочки, а я – один мальчик. В общем, непонятно чем занимался – повторял за ними какие-то движения. Но мне танцы вообще не нравятся. Я их не полюбил тогда и не люблю сейчас», – рассказал Зиньковский Леониду Трахтенбергу в интервью для YouTube-канала «Спартака».



Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов», подписав пятилетний контракт. В новом сезоне он принял участие во всех пяти матчах красно-белых. Он четырежды вышел на замену, а в игре с «Сочи» забил дебютный гол за московскую команду.