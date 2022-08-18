«Тихий ужас! Взрослые дамы, тёти, девочки». Зиньковский рассказал о занятиях танцами

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский вспомнил короткий период, когда по настоянию отца ему пришлось заниматься танцами.
«Это был тихий ужас! Я не помню, сколько мне было лет – 13 или 15. Сознательно ли занимался танцами? Нет! Это папа меня туда привёл. Говорит: вот, бразильцы, они очень пластичные с мячом, тоже танцоры, давай и ты тоже пойдёшь на танцы. Я говорю: нет, я не хочу на танцы, не умею. Но он настоял. Несколько недель туда ходил с таким нежеланием! Вообще не хотел там находиться. Мне было стрёмно: там взрослые дамочки, тёти, девочки, а я – один мальчик. В общем, непонятно чем занимался – повторял за ними какие-то движения. Но мне танцы вообще не нравятся. Я их не полюбил тогда и не люблю сейчас», – рассказал Зиньковский Леониду Трахтенбергу в интервью для YouTube-канала «Спартака».
Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из самарских «Крыльев Советов», подписав пятилетний контракт. В новом сезоне он принял участие во всех пяти матчах красно-белых. Он четырежды вышел на замену, а в игре с «Сочи» забил дебютный гол за московскую команду.
- 18 августа 2022
-
05:29
-
05:24
-
05:13
-
04:46
-
04:07
-
03:19
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:06
-
01:48
-
01:21
-
01:06
-
01:03
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:16
-
00:00
- 17 августа 2022
-
23:55
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:58
-
22:52
-
22:14
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:38
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
21:00