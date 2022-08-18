В Италии в целях экономии энергии внесли предложение отменить вечерние матчи

В Италии предложили отменить вечерний футбол: в Серии А, а также в других итальянских лигах.

Идея состоит в том, чтобы перенести матчи на дневное время, что, как утверждает экологическая ассоциация Codacons, которая внесла соответствующее предложение, позволит существенно сберечь запасы электроэнергии, и в общем видится более экологичным вариантом.

«Мы поддерживаем предложение Джан Антонио Стеллы, который в издании Corriere Dello Sport пояснил, в чём заключается лицемерие итальянских граждан — разговаривая о приближении энергетического кризиса, никто так и не упомянул про проведение матчей вечером. Перенос игры – это очевидный способ сэкономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами экономить, – гласит заявление.

Напомним, по итогам предыдущего сезона победителем Серии А стал «Милан». Второе место в чемпионате занял «Интер», третьим стал «Наполи», четвёртое место занял «Ювентус».

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