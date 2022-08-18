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Богатейший человек Англии хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»

Богатейший человек Англии хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»
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Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен приобрести «Манчестер Юнайтед», если клуб будет выставлен на продажу. Об этом сообщает Sky Sports.

Для начала Рэтклифф готов приобрести по крайней мере долю в клубе, поскольку в прессе появились сообщения о том, что семья Глейзеров планирует привлечь в «Манчестер Юнайтед» новые инвестиции и рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций.

69-летний Рэтклифф – самый богатый человек Великобритании. Он является генеральным директором Ineos Group Ltd и владельцем велосипедной команды Ineos Grenadiers. Что касается футбола, в 2019 году британец за € 100 млн приобрёл «Ниццу». Также он владеет клубом швейцарского чемпионата «Лозанной».

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети о намерении купить «Манчестер Юнайтед», но позже опроверг своё же сообщение, написав, что это шутка.

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