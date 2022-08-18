Богатейший человек Англии хочет приобрести «Манчестер Юнайтед»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф намерен приобрести «Манчестер Юнайтед», если клуб будет выставлен на продажу. Об этом сообщает Sky Sports.
Для начала Рэтклифф готов приобрести по крайней мере долю в клубе, поскольку в прессе появились сообщения о том, что семья Глейзеров планирует привлечь в «Манчестер Юнайтед» новые инвестиции и рассматривает возможность продажи миноритарного пакета акций.
69-летний Рэтклифф – самый богатый человек Великобритании. Он является генеральным директором Ineos Group Ltd и владельцем велосипедной команды Ineos Grenadiers. Что касается футбола, в 2019 году британец за € 100 млн приобрёл «Ниццу». Также он владеет клубом швейцарского чемпионата «Лозанной».
Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил на своей странице в соцсети о намерении купить «Манчестер Юнайтед», но позже опроверг своё же сообщение, написав, что это шутка.
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