Черчесов: иногда обо мне в прессе пишут такое, что жена спрашивает, знаю ли я об этом

Главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова на пресс-конференции перед матчем квалификации Лиги Европы с «Шэмрок Роверс» спросили о том, можно ли ожидать изменений в его команде.



«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом. Раньше я отвечал, что ничего не могу сказать по этому поводу. Трансферное окно – не самое любимое время. Думаю, сентябрь, когда это окно закрывается, – вот лучший момент для каждого тренера, ведь он понимает, что уже может рассчитывать на фиксированный состав», – цитирует Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».



Напомним, венгерский клуб вылетел в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов от «Карабаха». Чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы, подопечным Черчесова нужно победить по сумме двух матчей ирландский «Шэмрок Роверс». Первая игра состоится 18 августа в Будапеште.