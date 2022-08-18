«Бешикташ» возьмёт в аренду Деле Алли с опцией выкупа

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли в скором времени перейдёт в «Бешикташ». Команда из Стамбула арендует 26-летнего английского игрока, утверждает Sportitalia.

Как сообщает источник, контракт с англичанином будет рассчитан на один сезон. Затем стамбульцы будут иметь право выкупа игрока за € 7 млн. Сам хавбек дал согласие на трансфер.



Напомним, Алли стал игроком «Эвертона» в феврале текущего года. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ полузащитник принял участие в двух играх за «ирисок», не сумев отметиться какими-либо результативными действиями.



Ранее Деле играл за «Тоттенхэм Хотспур». С 2015 по 2019 год Алли вызывался в национальную команду Англии.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 22 млн.